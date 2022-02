La société MOA (Les Moulins d’or Afrique) démarre dans quelques semaines la transformation du blé en farine et produits dérivés. La ministre de l’Industrie et du Commerce Shadiya Alimatou Assouman a visité ce jeudi 17 février 2022, la minoterie installée dans la zone franche industrielle ( ZFI) de Sèmè-Podji.

Le Bénin accélère son industrialisation à travers l’installation par la société MOA, d’une minoterie moderne de transformation de blé en farine et produits dérivés dans la zone industrielle de Sèmè-Podji. Accueillie par le directeur général Charles El Najjar et son équipe, la ministre de l’Industrie et du Commerce a fait le tour des différents compartiments de la minoterie. L’usine construite dispose d’une capacité de production de 250 tonnes métriques par jour. Mme Shadiya A. Assouman a pu constater la qualité de la conception en matière d’ingénierie et les importants investissements faits par la société. Il s’agit d’une minoterie moderne avec des équipements à la pointe.

Selon le directeur général Charles El Najjar, la demande en farine de blé est en forte croissance et la production nationale ne répond pas à la demande ; d’où l’importation massive de ce produit au Bénin. « On ignore les conditions de production et la qualité de la farine de blé importée », a relevé le directeur général de MOA.

L’installation de cette minoterie moderne permet donc de réduire l’importation de la farine de blé au Bénin et de s’assurer de la qualité du produit. « Les structures de contrôle pourront apprécier la qualité de la farine de blé qui sera produite localement pour le bien être de la population béninoise », a-t-il ajouté. A cela s’ajoute la création des emplois directs et indirects.

Après la visite guidée, le ministre de l’industrie a échangé avec les responsables de la société sur leurs différentes préoccupations. Mme Shadiya Assouman a encouragé les promoteurs et réitéré l’engagement du gouvernement à accompagner la nouvelle usine sur le marché de la transformation du blé. « Elle est très contente et satisfaite », a confié Charles El Najjar au terme de la visite. L’usine démarre ses activités dans quelques semaines.

A propos de la société ‘’Les Moulins d’Or Afrique’’ (MOA)

La société Les Moulins d’Or Afrique Sarl en abrégé ‘’MOA’’ est agréée au régime ‘’C’’ du Code des Investissements pour son projet d’installation d’une minoterie moderne de transformation de blé dans la zone industrielle de Sèmè-Podji, commune de Sèmè-Podji, département de l’Ouémé. La mise en place de cette usine au Bénin est l’œuvre des actionnaires expérimentés qui sont dans la plantation et la commercialisation du maïs et de blé en Europe et ceux d’ici dans l’importation de farine de blé. La société MOA entend être un acteur majeur dans l’industrie béninoise notamment dans la transformation du blé.

Quelques photos de la visite

