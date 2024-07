La menace terroriste préoccupe les généraux Ekman des USA et Gbaguidi du Bénin

Le Major Général Kenneth Ekman, Directeur Stratégie, Engagement et Programmes du commandement militaire des Etats-Unis pour l’Afrique, a été reçu en audience jeudi 11 juillet 2024, par le Général de Division Fructueux Gbaguidi, Chef d’état-major général des Forces armées béninoises.

Sécurité face à la menace terroriste et renforcement de la coopération militaire ont été les sujets de discussion entre le Général de Division Fructueux Gbaguidi, Chef d’état-major général des Forces armées béninoises et le Major Général Kenneth Ekman, Directeur Stratégie, Engagement et Programmes du commandement militaire des Etats-Unis pour l’Afrique.

L’audience s’est tenue, jeudi 11 juillet 2024 au cabinet du Chef d’état-major général des Forces armées béninoises.

L’officier américain était accompagné pour la circonstance de l’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin et de l’attaché de défense basé à Accra au Ghana.

Les échanges se déroulant dans un contexte de retrait des troupes américaines basées au Niger, le Major Général Kenneth a rassuré de l’engagement des autorités américaines à maintenir leurs objectifs sécuritaires dans la zone ouest-africaine.

