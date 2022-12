La marque Zara intéressée par le textile du Bénin

Plusieurs marques internationales s’intéressent à la production textile en cours à la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). Zara et Marks & Spencer, deux grandes marques mondialement reconnues nourrissent l’ambition de rejoindre les industries textiles installées au sein de la GDIZ.

Vers l’installation de plusieurs autres industries textiles à la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè. Et pas des moindres. Zara et Marks & Spencer, deux grandes marques désirent s’installer au sein de la GDIZ. Les discussions sont déjà engagées avec les responsables de la Société de promotion de l’industrie et des investissements (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et de l’exploitation de la GDIZ. En attendant l’installation de leurs usines textiles, ces deux marques pourraient lancer leurs commandes au Bénin.

Outre Marks & Spencer et surtout Zara, les groupes américains TCP (la marque The Children’s Place) et Sanmar (The North Face, American Apparel) seraient également en négociation avec les responsables de la GDIZ.

Premier producteur de coton en Afrique, le Bénin a enregistré l’an dernier une production de 728.000 tonnes.

Avec le vaste et ambitieux projet de la GDIZ, le pays envisage mettre fin à l’exportation de ses produits locaux. En dehors du coton, plusieurs autres produits locaux dont le cajou seront transformés sur place.

