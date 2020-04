La liste électorale transmise à la CENA ce vendredi

Le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) va transmettre ce vendredi 3 avril 2020 à la CENA, la liste électorale permanente informatisée dans le cadre des élections communales.

A 44 jours des élections communales et municipales, la Commission électorale nationale autonome (Céna) va recevoir la liste électorale permanente informatisée (LEPI).

La Cena à la suite des déclarations de candidatures a publié la liste des partis politiques retenus pour prendre part aux élections communales du 17 mai. Au nombre de 05, il y a l’Union Progressiste (UP), Bloc Républicain (BR), Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) et Parti du renouveau démocratique (PRD).

03 des partis ayant reçu leur récépissé provisoire ont été éliminés par la Cena au terme de l’étude des dossiers. Les formations politiques concernées sont Moele-Bénin, P.E.R et FCDB.

Certains parmi les partis recalés ont saisi la Cour suprême.

A.A.A

3 avril 2020 par