La liste des Guépards pour la double confrontation contre le Rwanda

C’était annoncé depuis des jours. La liste du Bénin pour les journées FIFA du mois d’octobre devrait être dévoilée directement sur les pages de la Fédération Béninoise de Football. Ce samedi 05 octobre 2024, c’est chose faite.

Dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, Gernot Rohr a appelé 25 Guépards. Pour cette double confrontation contre le Rwanda le vendredi 11 octobre à Abidjan à 17h et le retour le mardi 15 octobre à Kigali à 17h, la liste de Rohr ne connait pas trop de changement comparativement à celle de septembre. On note le retour du défenseur Mohamed Tijani absent lors de la dernière trêve pour raison de blessure.

Voici la liste des Guépards :

J.S

5 octobre 2024 par ,