La liste des Écureuils retenus connue ce mardi

C’est ce mardi 03 novembre 2020 que le technicien français, Michel Dussuyer, va dévoiler la liste des Ecureuils retenus pour la double confrontation entre le Bénin et le Lesotho les 14 et 17 novembre prochain.

Selon nos sources, la liste des joueurs retenue sera dévoilée ce mardi au cours d’une conférence de presse que le sélectionneur national va animer au siège de la Fédération nationale de football (FBF). Le stage de préparation selon les mêmes sources démarre le 09 prochain.

Dans le cadre des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2021, l’équipe nationale du Bénin reçoit le Lesotho le 14 novembre prochain au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Le Onze national va ensuite s’envoler pour Maseru le 17 novembre pour la manche retour du match.

Après leur brillante prestation à la CAN-Egypte 2019, les Ecureuils nourrissent l’ambition de participer à la phase finale de la prochaine CAN, et faire vibrer davantage le public sportif béninois.

D’ores et déjà, pour la journée FIFA d’octobre dernier, les poulains de Michel Dussuyer ont battu le Gabon par le score de 2 buts à 0.

F. A. A.

