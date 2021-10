La libre circulation des personnes, une priorité absolue

La libre circulation des personnes et des biens et la lutte contre la traite des êtres humains devraient être des priorités politiques majeures, ont convenu les membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) lors de pourparlers organisés avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’ONU, et le Réseau pour les migrations et l’Union Africaine.

Trois jours de consultations à Abuja cette semaine ont offert aux membres de la CEDEAO la première chance d’évaluer collectivement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial pour les migrations (GCM) et de décider des recommandations clés à soumettre au Forum international d’examen des migrations de l’année prochaine .

La gouvernance intégrée des migrations devrait être un objectif clé et Ambrose Dery, ministre de l’Intérieur du Ghana, président de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, a déclaré qu’il était essentiel que les nations africaines s’attaquent à la traite des personnes et à ses conséquences dévastatrices sur les migrants.

« Les histoires ignobles diffusées dans les médias internationaux concernant l’esclavage des migrants, ainsi que les mauvais traitements infligés aux jeunes domestiques africains dans certains États du Golfe, appellent à une réflexion sur les actions appropriées à entreprendre en vue de trouver une solution durable à ce problème persistant qui conduit à la la perte de jeunes Africains, sans lesquels le continent ne peut pas construire un avenir prospère et pacifique », a déclaré Dery. « Au Ghana, la contribution des migrants a joué un grand rôle dans le façonnement de notre développement national.

Les gouvernements doivent s’attaquer aux causes profondes de la traite et garantir la libre circulation des personnes de manière sûre, ordonnée et digne. Les représentants de la CEDEAO ont souligné la nécessité d’unir leurs forces et d’aligner les approches pour prévenir et lutter contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes afin de promouvoir une gestion des migrations fondée sur les droits.

La réunion, qui s’est terminée jeudi 14 octobre 2021, a également retenu que les politiques doivent être appliquées efficacement par les agents des frontières pour faciliter la libre circulation tout en luttant contre la traite des personnes.

Aïssata Kane, conseillère régionale principale de l’OIM pour l’Afrique subsaharienne, a déclaré que le Pacte mondial pour les migrations était un document multilatéral historique. « Il vise à catalyser et à renforcer le soutien et l’assistance combinés pour relever les défis juridiques et humanitaires de la migration et favoriser ses dividendes sociaux, culturels et économiques positifs à l’intérieur et à l’extérieur de la région de la CEDEAO.

L’OIM a travaillé avec toutes les parties prenantes aux niveaux intergouvernemental et national, ainsi qu’au sein du Réseau des Nations Unies pour les migrations, pour promouvoir la libre circulation sûre, ordonnée et digne des personnes et les échanges économiques entre les États membres de la CEDEAO.

Source : OIM

