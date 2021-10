La justice néerlandaise condamne les auteurs d’actes de vandalisme

Les auteurs d’actes de vandalisme dans les consulats généraux du Maroc à Utrecht et Den Bosch ont été condamnés lundi 18 octobre 2021 par la justice néerlandaise.

En janvier et mars 2021, des individus ont perpétré des actes de vandalisme dans les consulats généraux du Maroc à Utrecht et Den Bosch, aux Pays-Bas. La justice néerlandaise a condamné deux individus, auteurs de ces actes qui violent la convention de Vienne sur l’inviolabilité des postes diplomatiques. Le juge a prononcé à l’encontre des accusés une privation de liberté de sept jours, assortie « d’une obligation de ne pas s’approcher des deux représentations consulaires pour une période de deux ans ». Le juge a également condamné ces actes portant atteinte aux représentations consulaires marocaines et aux emblèmes de la nation. Il a rassuré de la reprise des travaux dans les deux consulats.

Pour le ministère public, ces deux individus doivent être condamnés à des peines plus lourdes en raison de la gravité des actes commis. Le parquet a donc décidé de faire appel de la décision.

Akpédjé Ayosso

20 octobre 2021 par