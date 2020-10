La journée mondiale de l’habitat célébrée à l’EPAC

C’est à travers une journée porte ouverte que le ministère du cadre de vie et du développement durable, en collaboration avec l’Université d’Abomey-Calavi a célébré ce lundi 05 octobre 2020, la journée mondiale de l’habitat.

La journée porte ouverte qui a cours à l’Ecole polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) vise à vulgariser les travaux de recherche effectués dans le domaine de l’habitat au Bénin.

Le directeur de l’EPAC, Alain Alitonou, a remercié les autorités du ministère du cadre de vie et du développement durable, celles du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour cette journée porte ouverte qui, selon lui, est une opportunité.

Elle sera consacrée à la présentation des résultats de recherches et à l’exposition des innovations « des vaillants chercheurs » béninois dont il a vivement souhaité la pérennisation.

Selon le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, pour régler définitivement le problème de logement, il faut recourir aux valeurs locales. « Avec la pandémie du Coronavirus, on se demande s’il n’est pas temps de se recentrer sur nos propres avancées endogènes ? », s’est-il interrogé évoquant l’importance des matériaux locaux dans la construction.

Plusieurs publications ont été exposées par les chercheurs de l’école l’Ecole polytechnique d’Abomey-Calavi. A travers ces publications, ils ont démontré la possibilité d’avoir des habitats propres, modernes avec des matériaux de construction locaux.

