La distribution de l’aide humanitaire marocaine a démarré à Gaza

La distribution de l’aide humanitaire ordonnée par Sa Majesté le Roi du Maroc au profit de la population de Gaza a démarré sur le terrain. Les colis contenant différents produits alimentaires sont distribués directement à la population gazaouie dans leurs tentes. L’opération de distribution de l’Aide humanitaire royale s’effectue dans l’ordre et la discipline par le Croissant Rouge Palestinien.

L’aide humanitaire ordonnée, en ce début du mois de Ramadan, par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, au profit de la population palestinienne de Gaza confrontée aux affres de la guerre avec Israël a commencé par être distribuée sur le terrain. Le Croissant Rouge Palestinien assure la distribution des vivres et des repas aux bénéficiaires hébergés sous des tentes.

Le Royaume du Maroc a honoré son engagement de soutenir les populations palestiniennes confrontées aux affres de la guerre avec Israël en cette période du mois sacré de Ramadan.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a ordonné, il y a quelques jours, le déploiement d’une opération d’aide alimentaire, par voie terrestre, en faveur de la population palestinienne de Gaza.

En ce début du mois sacré du Ramadan 2024, cette aide humanitaire permettra de soulager les peines des populations palestiniennes, et surtout les plus vulnérables, a indiqué un communiqué du ministère marocain des Affaires etrangères.

En dehors de l’aide institutionnelle, déployée à travers la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, SM. le Roi Mohammed VI a pris en charge, sur Ses deniers personnels, une grande partie de l’aide acheminée, dont en particulier celle destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge, aux femmes et aux personnes âgées.

Cette aide est composée de plus de 40 tonnes de denrées alimentaires : 25 tonnes de produits alimentaires, 16 tonnes de lait, 2000 paniers alimentaires au profit de 2000 familles de Jérusalem, 500 repas servi quotidiennement au profit des Maqdessis. Sans oublier la mise en place à l’hôpital de Jérusalem d’une salle de coordination des urgences.

L’aide humanitaire du Royaume est transportée par les avions marocains jusqu’à Tel-Aviv, avant d’être acheminée par voie terrestre jusqu’à Gaza.

Le Maroc est le premier pays à acheminer, par cet itinéraire terrestre, l’aide humanitaire livrée directement aux populations bénéficiaires, depuis le déclenchement du conflit armé entre Israël et la Palestine, il y a plus de 5 mois.

Ce couloir humanitaire a été exceptionnellement ouvert à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, compte tenu de Son poids, Sa place, Son aura, Son autorité morale et Sa crédibilité dans la région et sur la scène internationale.

L’aide marocaine déployée en cette période qui coïncide avec le mois de Ramadan témoigne du sens élevé de solidarité du Royaume du Maroc envers la Palestine.

Cette opération humanitaire inédite confirme l’engagement sans faille, la générosité constante et le soutien indéfectible du Souverain, Président du Comité Al Qods, en faveur de la Cause Palestinienne.

Cette aide ordonnée par le Souverain est aussi la preuve de la manifestation des liens de fraternité, de solidarité et d’entraide qui existent entre le Royaume du Maroc et la Palestine depuis plus d’un millénaire.

16 mars 2024 par