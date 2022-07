La diaspora béninoise, cible privilégiée à la réouverture

L’exposition " Art du Bénin, d’hier à aujourd’hui : de la restitution à la révélation’’ s’ouvre le 15 juillet prochain à la présidence de la République. Le ministre du tourisme, de la culture et des arts au cours d’un entretien a précisé les modalités de cette réouverture.



Du 15 juillet au 28 août 2022, le public a encore là chance de visiter les trésors royaux restitués par la France au Bénin. Mais les modalités cette fois-ci ont changé. « Ce n’est plus une entrée automatique et de grande masse », a souligné le ministre de la culture au cours d’un entretien. Mieux, la visite se fera sur réservation. L’enjeu selon Jean-Michel Abimbola, étant d’assurer une meilleure régulation des flux et une réduction de la jauge pour agir sur la qualité et satisfaire la promesse faite à la diaspora.

Cette réouverture de l’exposition selon le ministre de la culture, est une réponse du gouvernement à la forte demande des Béninois vivant à l’étranger à visiter les trésors royaux, et le génie artistique contemporain.

L’exposition qui va s’ouvrir très prochainement sera également l’occasion pour d’autres artistes, qui ont souhaité profiter des vacances pour une immersion culturelle dans leur pays.

Toute personne intéressée par cette réouverture est invitée à se rendre sur la plateforme www.expoartbenin.bj, puis de suivre les les étapes à partir du bouton "réservation".

Selon les explications du ministre, les visites auront lieu les jeudis et vendredis de 15h à 18h30, et les samedis et dimanches de 10h à 18h30. Comme par le passé, les enfants âgés de 04 à 12 ans pourront bénéficier des ateliers de pratique artistique les samedis et dimanches de 10h à 16h.

