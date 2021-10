La construction de l’échangeur de Vêdoko démarre en 2022

Après Godomey à Abomey-Calavi, Houéyiho et Steinmetz à Cotonou, la capitale économique du Bénin sera dotée prochainement d’un autre échangeur à Vêdoko, au carrefour Toyota. Le tout premier sous le régime du président Patrice Talon.

C’est en avril 2022 que les travaux de construction de l’échangeur de Vêdoko vont démarrer. D’un montant total estimé à 17,7 milliards FCFA, le projet de construction de l’échangeur est entièrement financé par le Japon au titre d’aides non remboursables et sera réalisé par des entreprises japonaises pour une durée de 25 mois.

Les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser sont les suivantes : La longueur de la route est de 896m (sens Est-Ouest), 195m (côté sud), 97m (Côté nord). La Voie principale en 2×2voies. La route du sud 2×2 voies et celle du côté nord 2×1 voie.

Plus de 680 000 habitants de Cotonou sont les bénéficiaires directe de cette infrastructure qui contribuera à améliorer la fluidité du flux logistique et du trafic urbain dans la ville de Cotonou.

F. A. A.

31 octobre 2021 par ,