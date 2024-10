La communauté cotonnière mondiale à Cotonou le 7 octobre

Le Palais des Congrès à Cotonou accueille la célébration de la Journée mondiale du coton le 7 octobre 2024.

Les manifestations officielles de la Journée Mondiale du Coton (JMC) auront lieu au Bénin le lundi 7 octobre prochain. Il est organisé au nom des pays du C4 (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad), ainsi que la Côte d’Ivoire.

La JMC 2024 rassemblera toute la communauté cotonnière mondiale à Cotonou. Il s’agira de « mettre en lumière l’importance de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation du coton dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) dans le monde entier ». Elle permettra aussi de relever les défis qui y sont associés notamment dans les pays en développement producteurs de coton, en particulier les pays du C4.

À propos de la Journée mondiale du coton

La toute première édition de la Journée mondiale du coton s’est tenue le 7 octobre 2019 à Genève. Elle a été accueillie par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et organisée conjointement avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Centre du Commerce International (CCI), la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et le Comité Consultatif international du Coton (ICAC). La dernière édition a été organisée par l’ONUDI à son siège à Vienne (Autriche) le 4 octobre 2023.

