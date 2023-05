La chorale Morgan State University Choir égaie Cotonou

En tournée en Afrique de l’Ouest, Morgan State University Choir a animé un concert gratuit, samedi 27 mai 2023 au Palais des congrès de Cotonou. C’est grâce à l’appui de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin.

Après le Ghana et le Togo, La Morgan State University Choir a donné un spectacle à Cotonou (Bénin) dans le cadre de sa tournée en Afrique de l’Ouest. Le groupe de jeunes artistes-interprètes venu de Baltimore dans le Maryland a défilé son riche répertoire de musique classique, gospel, jazz, pop contemporaine et de chansons spirituelles devant un public qui a fait massivement le déplacement au Palais des congrès de Cotonou dans la soirée du samedi 27 mai 2023. La Morgan State University Choir a été appuyée dans ses prestations par l’ensemble vocal ‘’Les airs sacrés’’. Le concert a démarré en présence de la représentante du ministre béninois du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola.

« La soirée (…) au Bénin a été tout simplement magique. (…) A la suite de ce spectacle fantastique et magique, nous remercions le public et le Bénin de nous avoir tendu la main de la même manière que l’Université de Morgan State University a tendu la main à tous », s’est réjoui Dr David Kwabena Wilson, Président et professeur de la chorale de la Morgan State University.

C’est parce que les Etats-Unis d’Amérique sont convaincus de ce que les « harmonies captivantes et prestations émouvantes » ont la capacité unique de rassembler des personnes, quelles que soient les langues qu’elles parlent ou les cultures dont elles sont issues que ce concert gratuit a été organisé à Cotonou. « En tant que langage universel de l’émotion, la musique a la capacité de toucher nos âmes, de combler les fossés et de favoriser la compréhension entre des personnes d’origines différentes », a indiqué Brian Shukan, ambassadeur des USA près le Bénin. Ce n’est pas que les talents de la Morgan State University Choir qui sont célébrés mais « aussi la riche histoire et les valeurs » que le groupe incarne aux USA. La Morgan State University Choir est une université essentiellement noire qui a joué un rôle déterminant dans l’éducation et les opportunités offertes aux étudiants afro-américains à une époque de ségrégation et d’inégalité raciale. « L’ambassade des Etats-Unis au Bénin est fière de s’associer à des établissements d’enseignement supérieur locaux afin de promouvoir les échanges culturels et d’améliorer les possibilités d’éducation pour les étudiants américains et béninois », a précisé Brian Shukan.

La Morgan State University Choir sera au Nigéria, mercredi 31 mai prochain, pour boucler sa tournée en Afrique de l’Ouest. Cette tournée africaine est une « expérience transformatrice » pour les étudiants qui découvrent pour la première fois l’Afrique de l’Ouest et le Bénin particulièrement, selon le président de la chorale de la Morgan State University. A l’en croire, il s’agit pour les étudiants de s’ouvrir aux autres cultures en plus de l’enseignement reçu. L’Université de Morgan State est une université essentiellement noire avec plus de 10.000 étudiants aux Etats-Unis et forme dans près de 140 domaines d’étude. Plus de 60 nationalités sont représentées au sein de la Morgan State University. La chorale de la Morgan State University compte plus de 125 voix.

Marc MENSAH

