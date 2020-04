Dans le cadre de la riposte à la pandémie du Coronavirus au Bénin, le gouvernement a acquis un nombre important de matériels. L’acquisition de ces équipements et matériel ont accru les capacités de diagnostic du pays. Ainsi, à la date de ce lundi 20 avril 2020, le Bénin a la capacité de procéder au diagnostic de 16.000 cas en une journée. Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin l’a fait savoir à la faveur d’un point de presse ce lundi 20 avril.

A en croire le ministre de la santé, plusieurs équipements permettant de rendre opérationnels de nombreux laboratoires de dépistage ont été réceptionnés. Il s’agit selon lui, de postes de sécurité microbiologique de classe III, de centrifugeuses réfrigérées, de chaines d’electrophorèse, surtout de 40 thermocycleurs pour la lecture finale des résultats. A cela s’ajoute divers autres matériels de laboratoire nécessaire pour les manipulations, a fait savoir Benjamin Hounkpatin soulignant qu’avec l’acquisition de ces équipements, la capacité de diagnostic du Bénin s’étend désormais jusqu’à « 16 000 tests par jour ».

Selon le ministre de la santé, « c’est la combinaison de toutes ces mesures qui permet de faire face à la pandémie et d’espérer, si chacun apporte sa contribution, de la maîtriser de façon à pouvoir continuer à exister le temps qu’elle s’éteigne ».

L’autorité ministérielle a par ailleurs rassuré les populations que le gouvernement a pris les mesures qu’il faut, remplit son devoir, et il est donc nécessaire que chaque citoyen où qu’il se trouve, respecte lesdites mesures et les fasse respecter autour de lui.

Le Bénin selon les derniers chiffres du gouvernement compte 54 cas confirmés dont 27 guéris, 26 sous traitement et un décès.

F. A. A.

21 avril 2020 par