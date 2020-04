La campagne agricole 2020-2021 lancée

Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston C. Dossouhoui a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2020-2021 dans la matinée de ce vendredi 24 avril 2020 à Cococodji dans la commune d’Abomey-Calavi. La campagne lancée va se dérouler dans un contexte particulier de la pandémie de Coronavirus, et dont le ministre a fait cas dans son allocution.

Procédant au lancement de la campagne, Gaston Dossouhoui a invité les différents acteurs à redoubler d’efforts pour maintenir le niveau de la production. L’agriculture béninoise à l’en croire, affiche depuis quelques années, des avancées remarquables. Les résultats reconnus dans le pays, au niveau continental en ce qui concerne le coton, et dans la sous-région pour les produits vivriers en témoignent éloquemment, a-t-il souligné. Pour l’autorité ministérielle, les défis majeurs auxquels il convient désormais de s’attaquer pour davantage révéler l’agriculture béninoise, reste « l’amélioration continue de la productivité et le bon positionnement des produits sur le marché ».

Evoquant le contexte particulier de la crise sanitaire causée par le Coronavirus, Gaston C. Dossouhoui a exhorté les acteurs à « développer des stratégies idoines pour contourner et avoir une réponse digne des guerriers fils de Béhanzin ».

F. A. A.

