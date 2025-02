La WCF publie la 1re norme de comptabilisation des gaz à effet de serre

La World Cocoa Foundation (WCF) est à la tête des efforts déployés par le secteur du cacao en faveur d’un reporting cohérent, avec le lancement de la toute première norme de comptabilisation des Gaz à Effet de Serre (GES) pour le cacao. Développée en collaboration avec Quantis, une société de conseil de premier plan en matière de durabilité environnementale, et avec le soutien des leaders de l’industrie, la méthodologie de la norme de comptabilisation des GES offre à l’industrie cacaoyère une approche unique, à l’échelle du secteur, pour mesurer, déclarer et atténuer les émissions de GES.

La nouvelle norme est conçue pour aider les entreprises du secteur du cacao à remplir leurs obligations de reporting Scope 3. Couvrant des sujets tels que le changement d’affectation des terres, la gestion des terres, l’élimination du carbone et le rebaselining, il permet aux sociétés de cacao de rendre compte de manière cohérente à la Science Based Targets Initiative (SBTi) et prend en charge la déclaration conformément au projet de lignes directrices sur le secteur foncier et les absorptions du Protocole GHG (GHGP) (la version finale sera publiée plus tard cette année), ainsi qu’à la future législation obligatoire.

Michael Matarasso, Directeur de l’impact et Responsable de l’Amérique du Nord, WCF, a déclaré : « Jusqu’à présent, il n’existait pas de méthode harmonisée et détaillée permettant à l’industrie du cacao de rendre compte avec précision de ses émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises se sont débattues avec de multiples méthodes qui peuvent donner des résultats très différents. En alignant le secteur du cacao sur une méthode standard de meilleures pratiques, nous rationalisons désormais la comptabilisation des émissions. Cela permettra aux entreprises de communiquer les données les plus précises, les aidera à participer pleinement aux programmes liés au climat et apportera des avantages financiers aux agriculteurs qui participent à des projets de réduction des émissions de carbone »

Alexandra Stern, Responsable des terres et de l’agriculture chez Quantis US, a déclaré : « Cette nouvelle norme est le fruit d’un effort de collaboration qui a intégré les idées des principales parties prenantes de l’industrie afin de relever efficacement les défis uniques du secteur. En établissant un cadre unifié, elle fournit aux entreprises une approche pratique et normalisée de la déclaration des émissions, favorisant une plus grande transparence et une action climatique significative ».

Des rapports plus harmonisés sur les émissions de cacao

La chaîne d’approvisionnement du cacao est depuis longtemps confrontée à des défis en matière de déclaration des émissions en raison de sa complexité et de la diversité de sa structure :

• Complexité de l’utilisation des sols : Les petits exploitants agricoles situés à proximité des forêts sont confrontés à la déforestation et à des changements d’affectation des sols, ce qui rend difficile la mesure précise des émissions de carbone.

• Incertitude de la chaîne d’approvisionnement indirecte : De nombreuses activités de la chaîne d’approvisionnement en cacao sont mal comprises, en particulier dans la chaîne d’approvisionnement indirecte.

• Des rapports incohérents : Malgré l’adoption de cadres tels que le PGES et le SBTi, les différentes approches en matière de suivi des émissions entravent la comparabilité et les progrès.

Une approche unifiée : la méthodologie de la norme de comptabilisation des GES

Conçue pour les entreprises de cacao tout au long de la chaîne de valeur, la méthodologie standard de comptabilisation des GES fournit un guide étape par étape pour établir et atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES. Afin d’assurer une mise en œuvre rapide, elle fournit des exigences minimales alignées sur le PGES, ainsi que des recommandations pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Elle comprend :

• Définitions claires de la traçabilité et de l’échantillonnage du carbone

• Orientations sur les émissions liées au changement d’affectation des terres, les émissions liées à la gestion des terres et l’absorption du carbone

• Recommandations en matière de bonnes pratiques pour l’établissement de rapports, alignées sur les orientations du PGES relatives au secteur des terres et aux séquestrations.

• Une approche normalisée pour les émissions du scope 3, garantissant la cohérence et la comparabilité dans l’ensemble du secteur.

• Soutien à la réévaluation de l’empreinte des entreprises afin de refléter des données plus précises sur les émissions.

Tilmann Silber, Responsable de Net Zero, Barry Callebaut, a déclaré « La transparence et la

précision des rapports sont essentielles pour que le chocolat durable devienne la norme. Grâce à sa position unique de représentant de l’industrie, nous accueillons favorablement la nouvelle norme comptable de la WCF pour le cacao qui, combinée à des orientations plus larges sur le PGES, permettra au secteur de progresser vers un reporting actionnable, cohérent et précis. En plus d’aider les entreprises à atteindre leurs propres objectifs en matière d’émissions de gaz à effet de serre liées au cacao, cette norme applicable à l’ensemble de l’industrie garantira l’harmonisation des rapports de l’ensemble du secteur du cacao et faciliter davantage la collaboration entre les fournisseurs et les clients ».

La méthodologie standard de comptabilisation des GES vient s’ajouter au portefeuille de méthodes, d’outils et d’orientations de la WCF, conçus pour soutenir un suivi et un rapport exhaustifs à l’échelle du secteur sur les questions les plus critiques en matière de durabilité du cacao. Sa méthodologie d’évaluation du risque de déforestation vise à normaliser la manière dont les entreprises évaluent le risque de déforestation pour toutes les parcelles de cacao destinées au marché de l’Union européenne (UE) et son étude sur le revenu des ménages cacaoyers (CHIS) crée une approche normalisée pour mesurer le revenu des ménages cacaoyers et leur revenu de subsistance.

