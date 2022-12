La Société des Bitumes du Bénin prend corps

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) et un groupe d’investisseurs privés ont procédé, jeudi 22 décembre 2022, à la signature d’un pacte d’actionnaires pour le lancement de la Société des Bitumes du Bénin SA (SBB S.A.)

Dans le cadre de la création de la Société des Bitumes du Bénin SA (SBB S.A.), la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) et un groupe d’investisseurs privés ont procédé, jeudi 22 décembre 2022, à la signature d’un pacte d’actionnaires.

Selon un article publié sur le site de la CDC Bénin, la signature de ce pacte d’actionnares intervient dans le cadre d’un projet d’implantation en République du Bénin, d’un terminal de stockage de 9 000 tonnes pour l’approvisionnement d’environ 120 000 tonnes de bitumes et des émulsions, de transformation et de commercialisation de bitume liquide.

Le projet sera implanté dans la zone minéralière du Port Autonome de Cotonou et représente un investissement global d’environ 6 milliards FCFA.

Les installations de la Société des Bitumes du Bénin SA (SBB S.A.) devraient s’achever au 3e trimestre de 2023.

Le projet offre plusieurs additionnalités en termes de création de valeur ajoutée dans l’écosystème béninois dont les principales sont : la production locale de produits bitumineux adaptés aux différentes utilisations dans le domaine des travaux publics ; l’amélioration de la qualité des infrastructures routières réalisées au Bénin ; la réduction des coûts de réalisation des infrastructures et l’optimisation des délais de réalisation de ces travaux ; la contribution à l’accélération du développement économique et social du Bénin en termes de densification du tissu industriel, de contribution au PIB, de créations d’emplois, de développement des territoires ; etc.

27 décembre 2022