La SIRAT lance le recrutement de 3 ingénieurs et 5 experts

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) recrute dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS2). Il recherche les profils à savoir 3 ingénieurs en Génie Civil ; 3 experts en Sauvegarde Environnementale ; et 2 experts en Sauvegarde Sociale. Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse recrutement@sirat.bj au plus tard le mercredi 11 décembre 2024.Mise en œuvre du PAPVS2.

3 décembre 2024