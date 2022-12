La SIPI-BENIN et la FENAPAB ensemble pour promouvoir la filière anacarde

La Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN) et la Fédération nationale des producteurs d’anacarde du Bénin (FENAPAB) ont procédé jeudi 08 décembre 2022, à la signature d’un mémorandum d’entente. Ce protocole d’accord s’inscrit dans la volonté de la structure en charge de l’aménagement et de l’exploitation de la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ), de promouvoir le secteur agricole en facilitant l’accès au financement des producteurs, d’accroître la productivité, de développer l’agro-industrie et de faire du secteur de l’anacarde, une véritable source de création de richesse nationale.

La SIPI-BENIN et la FENAPAB désormais partenaires. Un mémorandum d’entente a été signé jeudi 08 décembre 2022. Le directeur général de la SIPI-BENIN a expliqué à l’occasion, la vision du gouvernement à travers le projet GDIZ. « Nous sommes en train de passer à une transformation radicale de notre économie. Nous allons passer d’une économie où nous étions habitués à la vente et au bradage de nos produits agricoles, pour passer à une économie où nous allons transformer progressivement l’entièreté de nos produits agricoles », a précisé Beheton LETONDJI. La FENAPAB souligne-t-il, a un rôle important à jouer dans cette transition qui va aboutir à « une économie beaucoup plus auguste » au regard de la richesse et des emplois qui seront créés. Le protocole d’accord avec la FENAPAB selon le directeur général de la SIPI-BENIN, vise à renforcer la capacité des membres en vue de sécuriser les matières première, d’augmenter les rendements pour que les usines aient de quoi transformer.

« La signature d’un protocole d’accord est un engagement », a souligné la présidente du conseil d’administration de la FENAPAB. Au nom des producteurs et productrices d’anacarde, elle a pris l’engagement « de donner la matière première à la SIPI-BENIN ». Cet engagement selon Sahadatou ATTA KAKAYATCHI, s’explique par la création d’emplois au sein de la GDIZ. « C’est déjà un grand pas pour nous les producteurs et pour le pays », a-t-elle observé fière de la promesse de la SIPI-BENIN à renforcer les capacités des producteurs et à améliorer leurs conditions.

« Tout ce qui se dit est contraire à ce qu’on a vu aujourd’hui », a confié la présidente du conseil d’administration de la FENAPAB avant d’inviter les producteurs des autres filières à emboiter le pas à l’organisation qu’elle préside.

Sahadatou ATTA KAKAYATCHI a par ailleurs exhorté les producteurs d’anacarde à sortir des noix de qualité et en quantité afin que l’objectif des 100.000 tonnes soit une réalité.

Les capacités de transformation industrielle de la GDIZ

Le directeur général de la SIPI-BENIN a expliqué au cours de la cérémonie de signature, les capacités de transformation des usines de la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè. Pour ce qui concerne l’anacarde, la capacité totale de transformation annoncée pour les 12 prochains mois est estimée à 150.000 voire 200.000 tonnes. Au premier trimestre de l’année2023, il est prévu une capacité totale de 110.000 tonnes de soja, a-t-il ajouté.

Les fibres de coton vendues poursuit le directeur général de la SIPI-BENIN, rapportent à peu près 400 à 500 millions de dollars avec les usines qui sont en train d’être installés dans la zone. Trois usines intégrées de textile déjà installées vont transformer dans un premier temps, 40.000 tonnes de fibres de coton dans les mois à venir. Plusieurs autres usines vont s’ajouter pour transformer la quasi-totalité des fibres produites au Bénin, a expliqué Beheton LETONDJI. Ce qui permettra de générer à peu près 11,6 milliards de dollars en termes de valeurs marchandes, a informé le DG de la SIPI-BENIN évoquant les emplois qui seront créés. 5000 personnes sont déjà employées et les prévisions d’ici les 10 prochaines années portent le nombre d’emplois à la GDIZ, à 300.000 emplois directs.

Le directeur de la FENAPAB, Mohamed BARANON, le directeur Bénin de Pro Cajou, Issiakou ISSA, et le représentant de l’Agence territoriale de développement agricole (ATDA Pol4) étaient à la cérémonie de signature du mémorandum d’entente.

