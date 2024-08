La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS-SA), lance un avis de recrutement dans le cadre du renforcement de son effectif. Il s’agit du recrutement d’un (01) Chef Section Maintenance et un (01) et un Assistant chargé de la maintenance. (Lire l’Avis de recrutement)

11 août 2024 par