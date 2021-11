La Russie enregistre Areplivir, premier médicament contre le Covid-19

Le premier médicament russe contre le Covid-19 fabriqué sous forme d’injection et dénommé Areplivir vient d’être enregistré et sera distribué aux hôpitaux d’ici fin 2021, a annoncé à TASS le service de presse du développeur Promomed.

"Le premier médicament russe antiviral destiné à une injection intraveineuse et dénommé Areplivir (favipiravir) vient d’obtenir son enregistrement et, d’ici fin 2021, sera distribué dans les hôpitaux de toutes les régions de Russie. En développant ce médicament, Promomed a su répondre à un besoin urgent du système de santé russe en médicaments destinés au traitement du Covid-19", a indiqué le service de presse.

Le médicament arrivera dans les hôpitaux russes en décembre 2021. Les essais cliniques du médicament ont été menés sous la houlette de l’académicien de l’Académie russe des Sciences Dmitri Pouchkar. Ils ont prouvé l’efficacité et la sûreté du nouveau traitement.

"L’apparition du médicament russe efficace antiviral qui doit être administré par voie parentérale peut changer le cours de la lutte contre la pandémie", a souligné le médecin en chef en pneumologie auprès du ministère russe de la Santé, l’académicien Sergueï Avdeev.

TASS

13 novembre 2021 par