La PRMP du FNDAJSL suspendu de ses fonctions

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a saisi le Directeur général du Fonds National de Développement des Activités de Jeunesse, de Sports et de Loisirs (FNDAJSL) aux fins de suspendre temporairement de ses fonctions, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) dudit fonds pour des irrégularités relevées dans une procédure d’appel d’offres. La saisine date du 02 mars 2023.

Monsieur Fatchina Aquilas, PRMP/FNDAJSL a méconnu l’article 7 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin dans le cadre d’un dossier de demande de cotation et dans la conduite de la procédure de passation relative à l’entretien et le nettoyage des locaux du Fonds National de Développement des Activités de Jeunesse, de Sports et de Loisirs (FNDAJSL). Il s’agit notamment d’une violation des principes d’économie et efficacité du processus d’acquisition et de la transparence.

