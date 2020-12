La PADeM-Bénin au domicile de la famille éplorée

La Plateforme des Promoteurs et Acteurs pour le Développement des Médias au Bénin (PADeM-Bénin), a présenté ses condoléances, dimanche 29 novembre 2020, à la famille de l’ancien conseiller à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). La PADeM-Bénin est prête à accompagner l’épouse de feu Célestin Akpovo avant, pendant et après les obsèques, selon Basile Tchibozo, président de la PADeM-Bénin.

Décédé, samedi 21 novembre 2020, Célestin Akpovo sera inhumé mercredi 2 décembre 2020.

M. M.

30 novembre 2020 par