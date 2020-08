La Mascotte du 50ème championnat du Monde de pétanque connue

Le Bénin accueille en 2022 le 50ème championnat du monde de pétanque. Dans ce cadre, la mascotte de ce grand rendez-vous du sport des boulles a été dévoilée ce samedi 08 août 2020 à Bénin Royal Hôtel de Cotonou en présence du président de la Fédération internationale des sports boulles, Claude Azéman, du président de la Confédération africaine des sports boules (CASB), Idrissou Bouraïma, du secrétaire général du ministère des sports, Bellaminus Kakpovi, et du vice-président de la fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya.

Selon le président de la CASB, Idrissou Bouraïma, l’organisation du mondial de pétanque est un réel challenge car, le déroulement de la compétition nécessite la construction d’un ‘’boulodrome’’ de norme internationale. Et pour ça, il y a encore du chemin à parcourir, a-t-il fait savoir.

Le président de la Fédération mondiale de pétanque, Claude Azéman s’est dit très honoré de participer à cette cérémonie dans un pays où les gens aiment le sport des boulles. « C’est un plaisir d’être dans un pays où la pétanque est autant considérée », a-t-il laissé entendre.

A son tour, le secrétaire général du ministère des sports, Bellaminus Kakpovi a félicité le président de la CASB pour son dynamisme qui a permis au Bénin d’obtenir l’organisation de cette compétition. L’organisation du mondial de pétanque selon lui, permettra au Bénin de se révéler davantage au monde tel que souhaité par le chef de l’Etat Patrice Talon et son gouvernement.

Le président du comité national olympique et sportif du Bénin (CNOSB) Julien Minavoa, le président du Conseil économique et social (CES), Augustin Tabé Gbian, et plusieurs autres responsables du monde sportif ont honoré cette cérémonie de leur présence.

F. A. A.

