La GDIZ annonce la transformation de 600.000 tonnes de soja en 2024

D’une production de 400.000 tonnes pour le compte de la campagne 2022-2023, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) pourra atteindre d’ici 2024, une capacité de transformation de 600.000 tonnes de soja. Létondji BEHETON, directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), a fait l’annonce vendredi 24 novembre 2024, lors d’une rencontre avec la presse.

Au terme de la première phase d’exploitation de 400 ha à la Zone industrielle de Glo-Djigbé, BENIN ORGANICS et BENIN AGRI BUSINESS sont les deux unités de transformation de soja déjà opérationnelles. La première, spécialisée dans la transformation de soja organique, a une capacité de transformation annuelle de 60.000 tonnes, tandis que BENIN AGRI BUSINESS, en place pour la transformation de soja conventionnel, est dotée d’une capacité annuelle de transformation qui avoisine les 150.000 tonnes.

La société NAP SARL en cours d’installation, démarre ses activités en 2024, avec un objectif de 50.000 tonnes de soja par an.

Face aux professionnels des médias vendredi 24 novembre 2023, le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie a présenté le bilan en matière de transformation de soja au Bénin ces dernières années. « Avant 2018, la production totale de soja au Bénin était de 22.000 tonnes. Entre 2022 et 2023, nous avons enregistré une production record de 400.000 tonnes », a-t-il confié avant d’annoncer le record attendu pour 2024. « Pour la campagne 2023-2024, le ministère de l’agriculture nous a informés que nous attendons une production record de 600.000 tonnes », a ajouté Létondji BEHETON. A l’en croire, la GDIZ dans sa politique de transformation des produits agricoles, s’assure de ce que les investisseurs ne manquent pas de matières premières.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé, fruit de la joint-venture entre le Groupe ARISE et le gouvernement béninois, a enregistré en deux ans d’exploitation (2021-2023), l’installation de 36 investisseurs opérant dans les secteurs de la transformation du cajou, le textile, de soja, les emballages, etc. Sur ce nombre, 12 investisseurs sont déjà opérationnels, et emploient de façon directe, plus de 10.000 jeunes béninois.

1er décembre 2023