La France traduit en actes concrets sa reconnaissance de la marocanité du Sahara

Actualisation de la carte du Maroc, et renforcement de la présence consulaire et culturelle de la France au Sahara marocain. Voilà l’essentiel de ce qui ressort du point de presse qui a suivi, mardi dernier, à Rabat, les échanges entre les deux chefs de la diplomatie, marocain et français. Ces actes concrets confirment la refondation significative du partenariat entre le Maroc et la France.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain, mardi dernier, à Rabat, Nasser Bourita, le ministre français des Affaires étrangères, Jean Noël Barrot, a annoncé l’adoption officielle de la carte entière du Maroc avec le Sahara par le site officiel par le Quai d’Orsay.

Ainsi depuis le 29 octobre 2024, le Quai d’Orsay a publié sur son site officiel, la carte officielle du Royaume du Maroc intégrant son Sahara, dans le cadre de l’impulsion donnée à la cause nationale par SM le Roi Mohammed VI.

Le Chef de la diplomatie française a fait part de sa volonté de travailler conjointement avec son homologue marocain pour mettre en œuvre le nouveau partenariat d’exception scellé par SM le Roi et le président Emmanuel au Maroc au premier jour de la visite d’Etat de ce denier au Royaume.

A noter que le président français a réitéré, lors de son discours au Parlement à Rabat, le soutien de la France à la marocanité du Sahara. Une position que Paris défendra auprès des instances internationales.

Par ailleurs, M. Jean-Noël Barrot toujours concernant le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur le Sahara a annoncé la décision stratégique d’élargir la circonscription consulaire française pour inclure les provinces du Sud du Royaume. Il souligne ainsi l’importance de ces territoires dans la relation bilatérale.

Cette décision, saluée par M. Bourita, témoigne d’un engagement fort de la France pour accompagner le développement de ces régions régions du sud du Royaume et renforcer la coopération à travers des initiatives concrètes.

L’élargissement de la circonscription consulaire française dans le Sahara constitue une reconnaissance claire du rôle stratégique de ces provinces dans le développement du Royaume. Cette position traduit aussi la volonté de la France de soutenir une solution politique juste et durable, alignée sur le plan d’autonomie de 2007, qui demeure, aux yeux de Paris, la base la plus crédible pour résoudre cette question régionale.

30 octobre 2024 par