La France offre du matériel roulant et autres équipements au Bénin

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane SEIDOU a réceptionné jeudi 10 novembre 2022, un lot de matériel roulant, technique et de protection. Le don offert par la France vise à soutenir le Bénin à faire face à l’insécurité de plus en plus grandissante dans le pays.

Trois (03) véhicules, neuf (09) motos, des matériels de lutte contre les stupéfiants, d’équipements informatiques et de matériels de protection civile, c’est le don offert par la France au Bénin ce jeudi 10 novembre 2022. D’un montant estimé à 22 millions de FCFA, il vise à soutenir le pays dans le cadre de la lutte contre l’insécurité. L’ambassadeur de France près le Bénin, Marc VIZY a réitéré à l’occasion, l’engagement de son pays à soutenir le Bénin à lutter efficacement contre l’insécurité.

Le don offert selon le ministre de l’intérieur, vient à point nommé. Alassane SEIDOU dit être convaincu que le soutien de la France aux côtés du Bénin « sera toujours indéfectible pour faire échec à ces hors la loi dont l’ambition manifeste est d’étendre leur hégémonie sur les pays côtiers ».

Plusieurs autres matériels seront mis à la disposition du Bénin d’ici fin 2022.

F. A. A.

10 novembre 2022 par