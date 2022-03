La France et le Bénin évaluent le cadre de partenariat 2018-2021

La France et le Bénin ont tenu, ce mardi 22 mars 2022, une séance d’évaluation de la coopération bilatérale au cours de ces trois dernières années. Elle a réuni au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, des responsables des ministères sectoriels, l’ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy et d’autres cadres.

Conclu le 9 mars 2018, le cadre de partenariat entre la France et le Bénin pour la période 2018-2021 a expiré. Les deux parties se sont donc réunies pour évaluer la mise en œuvre dudit cadre. Les trois axes du cadre de partenariat sont le soutien au développement économique en faveur de l’emploi ; la contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations et la consolidation de la gouvernance démocratique.

Selon un communiqué conjoint publié au terme de la session d’évaluation, les échanges ont permis aux deux parties « de dresser le bilan des actions entreprises au niveau de chaque axe, et d’apprécier la qualité de la coopération entre les deux pays, s’agissant notamment de l’engagement financier de la France, dont l’enveloppe globale est estimée à 400 milliards FCFA environ pour la période 2018-2021 ».

La France et le Bénin ont également abordé les grands axes pour la période 2022-2025. « Les deux parties ont échangé sur les grandes articulations du nouveau cadre général de partenariat, qui devrait être défini puis signé dans les prochains mois, en cohérence avec la mise en œuvre du Programme d’actions du gouvernement (Pag II) et en parfaite consonance avec le cadre de partenariat global annexé à la loi de programmation pour le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, adoptée par la France à l’été 2021 », informe le communiqué conjoint.

Lors de la session d’évaluation, la partie béninoise a remercié la France pour le soutien dans la mise en œuvre des différents projets. Au terme de la séance, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre et à intensifier leur coopération.

A.Ayosso

