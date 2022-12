, , Ministre nigérien des affaires étrangères En présence du président de la République du Niger Mohamed Bazoum de président de la République Patrice Talon et du Secrétaire (...)

L’affiche France vs Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde, ce mercredi soir, est très attendu. Le Maroc, seul pays africain encore dans la compétition réussira-t-elle à (...)

Le Forum parlementaire pour le renforcement des capacités et le dialogue politique s’est ouvert, mardi 12 décembre 2022, à l’Hôtel Bel Azur de Grand-Popo. La rencontre est (...)

L’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d’Abomey aura bientôt un site digne de son rang. La Ministre de l’Enseignement Supérieur (...)

C’est fini entre la France et le Maroc pour ce deuxième match des demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Les Bleus de la France ont mis un terme à la magie des Lions de (...)

14 décembre 2022 par

14 décembre 2022 par

14 décembre 2022 par

14 décembre 2022 par

14 décembre 2022 par

14 décembre 2022 par

14 décembre 2022 par

14 décembre 2022 par

14 décembre 2022 par

14 décembre 2022 par

Les riverains du Parc W Bénin bénéficiaires des activités génératrices de (...)Nouvelle innovation pour le football africain. La Confédération (...)Au Collège d’enseignement général de Banikanni à Parakou, un élève a été (...)La fondation des Savanes Ouest Africaines FSOA a célébré du jubilé (...)Les Rangers de la Pendjari et du Parc W recyclés sur les droits humains (...)L’Association Art thérapie organise du 19 au 23 décembre 2022 à Cotonou, (...)France vs Maroc, c’est l’affiche de ce mercredi 14 décembre 2022, la plus (...)L’ancien Chef d’Arrondissement (CA) de Hêvié, Patrice Hounyeva est libéré (...)Comme annoncé par le président de la République à l’occasion de son (...)A Washington DC depuis lundi 12 décembre dans le cadre du sommet (...)