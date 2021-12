La France condamne les attaques perpétrées à Banikoara et Matéri

A travers une déclaration, ce lundi 06 décembre 2021, l’ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy, a condamné les attaques perpétrées la semaine écoulée dans les communes de Banikoara et de Matéri. Il a exprimé ses condoléances aux familles des militaires décédés et la solidarité du Bénin pour lutter contre le terrorisme.

« Je souhaite exprimer la plus ferme condamnation par la France des attaques perpétrées les 30 novembre et 1er décembre contre des agents des Forces de défense et de sécurité du Bénin dans les communes de Banikoara et de Matéri », a déclaré l’ambassadeur de France Marc Vizy.

La France exprime ses condoléances aux familles et aux proches des deux soldats décédés, ainsi qu’au peuple béninois. Elle exprime également ses vœux de plein rétablissement aux blessés.

La France a salué l’action des Forces de défense et de sécurité présentes aux frontières nord du Bénin. « Notre pays a déjà été durement éprouvé par des attaques terroristes, il est donc solidaire du Bénin pour lutter contre le terrorisme », a ajouté le diplomate français.

A.A.A

6 décembre 2021 par