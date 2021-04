La Fondation de Moov Africa apporte son soutien aux femmes vulnérables d’ifangni

Une délégation de la Fondation de Moov Africa, conduite par Madame Dolorès Chabi Kao a, dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Autonomisation des femmes vulnérables » de ladite fondation, appuyé ce mercredi 21 avril 2021, deux femmes vulnérables dans la commune d’Ifangni en leur offrant des kits complets de vente de crédit, un capital de départ et d’autres accessoires.

Composé de kits complets de vente de crédit, de tabliers, de parasols, de kits téléphoniques avec un capital de départ de trente mille francs CFA par bénéficiaire, ce don vise à permettre à ces dernières d’avoir une activité génératrice de revenu pour une réelle autonomisation.

Selon le chef de la délégation de la Fondation de Moov Africa, Dolorès Chabi Kao, l’initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre de l’autonomisation des femmes vulnérables et en situation de handicap au niveau de ladite fondation dans tous les départements du Bénin.

Elle vise, précise-t-elle, à permettre à des femmes en situation de handicap et des femmes vulnérables de devenir autonomes à travers une activité de Moov Money. « Nous leur avons offert tout le kit complet de vente de crédit, de tablier, de parasol, de kit téléphonique avec un capital de départ de trente mille (30.000) francs CFA pour leur permettre de démarrer l’activité », a expliqué Dolorès Chabi Kao

A l’en croire, cette activité démarrée dans le département de l’Atlantique constitue un programme au niveau de Moov Africa qui va couvrir toute l’étendue du territoire national. Pour ce, elle souhaite voir toutes les femmes impactées s’en sortir d’ici quelques mois.

Les deux bénéficiaires dans la commune d’Ifangni, Catherine Ossè et Jeanne Sèdaguindji, très ravies de cette action sociale envers leur personne, ont promis de tout mettre en œuvre pour faire fructifier le capital et les investissements de Moov Africa qui contribuent à les sortir de la pauvreté.

Quelques images de la remise de lots à la 1ère bénéficiaire

Quelques images de la remise de lots à la 2ème bénéficiaire

