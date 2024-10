La Fondation Vallet fête ses 25 ans

La Fondation Vallet fut créée en 1999 sous l’égide de la Fondation de France par Odon Vallet et son frère Jean-Daniel.

Eminent professeur à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, Diplômé de l’ENA, Docteur en droit et en science des religions, Odon Vallet avait choisi de faire don d’un important patrimoine reçu en héritage au profit de l’éducation des jeunes peu favorisés, mais doués et investis dans leurs études, notamment à travers des cursus et pays peu soutenus. C’est ainsi que la Fondation a lancé ses activités en France, dans l’académie de Paris, dès 1999, puis au Vietnam en l’an 2000 et au Bénin à partir de l’année 2003.

Dans notre pays, la Fondation Vallet apporte son soutien aux meilleurs élèves et étudiants par le biais du Conseil des Activités Educatives du Bénin (CAEB). Plus de 20.000 bourses ont été accordées depuis 2003, soutenant ainsi la jeunesse béninoise engagée dans un parcours d’excellence.

Elle y finance intégralement 11 bibliothèques, qui reçoivent plus de 3.000.000 de lecteurs chaque année, permettant ainsi l’accès aux livres et à la lecture et la fréquentation des laboratoires d’anglais, espagnol, allemand et même de Fon. Il s’agit du plus important réseau de lecture d’Afrique francophone et d’un des rares réseaux au monde dont le nombre de lecteurs progresse de 15% par an.

De plus, par sa seconde structure partenaire « Bénin Excellence », la Fondation Vallet a mis en place un service d’aide médicale aux détenus. Dans ce cadre, 37 000 consultations médicales ont été effectuées en 2023 par les meilleurs internes et jeunes médecins du Bénin, souvent anciens boursiers de la Fondation.

Toujours grâce à l’implication de ses anciens boursiers, la Fondation a également institué une Ecole d’Eté sur l’Intelligence Artificielle permettant de former, chaque année, 200 jeunes africains aux notions de cette nouvelle discipline : programmation, machine learning et robotique. Cette initiative connait un succès sans précédent avec plus de 5.000 candidatures provenant, chaque année, d’une vingtaine de pays africains.

Au total, la Fondation Vallet a remis environ 77.000 bourses d’études en France, au Bénin et au Vietnam depuis sa création. Le financement global de son action dans les trois pays (France, Vietnam, Bénin) depuis lors s’élève à 130 millions d’Euros (85 milliards 274 millions de Francs CFA) en monnaie constante.

Le Directeur de la Fondation Vallet, qui assiste son Président, le Professeur Odon Vallet, dans la gestion exécutive de l’institution depuis le siège à Paris, est le Béninois Esperan PADONOU, également Président du Conseil d’Administration de l’Association BENIN EXCELLENCE. Major national du Bac de son pays en 2006, Esperan PADONOU est Diplômé de l’Ecole des Ingénieurs des Mines de Saint-Etienne, Docteur en Mathématiques, spécialiste de l’intelligence artificielle et enseigne à l’Université Paris 1 - Sorbonne.

