La Fondation Mo Ibrahim note un recul de la gouvernance

La Fondation Mo Ibrahim a publié ce lundi 16 novembre, l’édition 2020 de l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG). Les responsables de la Fondation Mo Ibrahim Camilla Rocca et Abdoulie Janneh ont au cours d’un point de presse en ligne présenté les principaux résultats de l’IIAG 2020 en Afrique.

Selon les résultats de la Fondation Mo Ibrahim, « le score moyen africain de 2019 pour la gouvernance globale a chuté de -0,2 point ». Il s’agit d’une première depuis 2010. Cette baisse est due à la détérioration des performances dans trois des quatre catégories de l’IIAG à savoir : participation, droits et inclusion, sécurité et règle du droit et du développement humain.

Les responsables de la Fondation Mo Ibrahim notifient que « les progrès avaient déjà ralenti depuis 2015 ». En ce qui concerne la performance globale de la gouvernance en Afrique, elle a légèrement progressé au cours de la décennie.

« En 2019, 61,2% de la population africaine vit dans un pays où la gouvernance globale est meilleure qu’en 2010 », indique la Fondation Mo Ibrahim.

Le rapport de l’Indice Ibrahim de la gouvernance l’IIAG 2020, révèle aussi que « les progrès enregistrés sont dus principalement à l’amélioration des opportunités économiques et du développement humain ».

Les évolutions dans les domaines de l’infrastructure, de la Santé et l’environnement durable ont favorisé les progrès au niveau de Fondements des opportunités économiques (+4,1) et le développement humain (+3,0).

La participation, les droits et l’inclusion ainsi que la sécurité et l’État de droit ont enregistré des baisses (respectivement -1,4 et -0,7).

Pour le président de la Fondation, Mo Ibrahim « les fragilités de gouvernance mises en exergue par l’IIAG 2020 sont exacerbées par la COVID-19, qui menace en outre les progrès réalisés dans les domaines économique et humain. L’insatisfaction et la méfiance des citoyens à l’égard de la gouvernance publique s’aggravent un peu partout ».

« Les gouvernements peuvent saisir cette occasion unique de démontrer à la fois leur détermination à sauvegarder la démocratie et leur capacité à définir un nouveau modèle de croissance, plus résilient, plus équitable, plus durable, et plus autonome », a déclaré Mo Ibrahim.

L’IIAG 2020 a fait l’objet d’une révision en profondeur. Il reflète le contexte de gouvernance actuel prenant en compte le nouveau paysage de la gouvernance et la mise en exergue des opinions des citoyens africains. Des indicateurs ont été aussi renforcés du fait de l’amélioration de la disponibilité des données

À propos de l’IIAG en Afrique

L’lIAG fournit une évaluation des performances en matière de gouvernance dans 54 pays africains. Reposant sur un ensemble de données particulièrement complet, tant dans le temps que dans l’espace, l’IIAG propose un tableau de bord permettant à tout public intéressé d’évaluer l’état de la gouvernance dans les pays africains, à l’aune de la prestation de biens et de services publics et des résultats des politiques publiques.

L’ensemble des données et les portails de données de l’IIAG fournissent des scores, des classements et des tendances au niveau continental, régional ou national, sur un éventail complet des différentes dimensions de la gouvernance : sécurité, justice, transparence, démocratie, droits humains, opportunités économiques, santé, etc.

À ce jour, l’IIAG est le recueil de données le plus complet sur la gouvernance en Afrique.

La Fondation Mo Ibrahim fondée en 2006 concentre ses efforts sur la définition, l’évaluation et l’amélioration de la gouvernance et du leadership en Afrique, à travers des initiatives suivantes : l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique ; le Prix Ibrahim pour un leadership d’excellence en Afrique ; le Forum Ibrahim et les bourses et subventions Ibrahim.

