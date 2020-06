(Un ouf de soulagement pour ce groupement de femmes transformatrices du manioc à Banigbé-Fouditi)

Les responsables de la fondation Etisalat Bénin, ont remis ce vendredi 19 juin 2020, un important lot de matériels de transformation du manioc avec un site complètement modernisé aux femmes du groupement Ifê Lodoun de Banigbé-Fouditi, une localité de l’arrondissement d’Oko-Akaré, commune d’Adja-Ouèrè.

La cérémonie d’inauguration du site et de remise de matériels a connu la présence des autorités de la commune d’Aja-Ouèrè, en occurrence, les deux adjoints au maire et d’autres élus locaux de cette communes, du maire de la commune d’Ifangni, Franck Okpeïcha, du député de la 21ème circonscription électorale, Razack Abiossè, natif d’Adja-Ouèrè et d’autres cadres du département du Plateau.

D’un montant global d’environ neuf million de francs CFA, ce don de matériels et d’équipements de production composés d’une râpeuse, d’une presse, d’un groupe électrogène, de 50 tabourets, de 50 couteaux, de 10 marmites, de deux bâtiments et autres, vise à améliorer les conditions de travail des femmes transformatrices du manioc du groupement Ifê Lodoun de Banigbé-Fouditi dans la commune d’Adja-Ouèrè.

Dans son intervention, la présidente du groupement Ifê-Lodoun, Rosalie Ogoutolou a indiqué que son groupement, spécialisé dans la transformation du manioc en gari et autres dérivés, éprouvait de sérieuses difficultés depuis sa création où ses membres n’ont jamais cessé d’implorer l’indulgence du tout puissant afin qu’il vol à leur secours.

« Notre prière est enfin exhaussée par Dieu, lorsque le choix est porté sur nous par la fondation Etisalat recherchant un groupement très actif dans la transformation des produits agricoles dans la commune d’Adja-Ouèrè », s’est-elle réjouie avant de rassurer les responsables de la fondation de ce qu’ils ne se sont pas trompés. Ce qu’elle dit entendre leurs démontrer d’ailleurs si tôt.

A l’en croire, ces équipements permettront à son groupement d’accroitre la production du gari et de ses dérivés. Et c’est pourquoi, Rosalie Ogoutolou a remercié ses donateurs pour leurs efforts et les a rassuré de bien entretenir lesdits équipements et de les utiliser également à bon escient.

Aussi, a-t-elle sollicité auprès des autorités de la commune d’Adja-Ouèrè, un apport en vue de sécuriser les produits de son groupement, notamment la construction d’un magasin de stockage.

La secrétaire exécutive de la fondation Etisalat Bénin, Doloresse Chabikao pour sa part, a fait la genèse du projet avant de rappeler quelques-unes des priorités de sa fondation pour le bien-être commun. Pour lui, ce geste n’est rien d’autre que la façon pour eux à Moov Bénin, de rendre hommage aux femmes de ce groupement pour tous les sacrifices qu’elles font au quotidien.

Elle dit espérer avoir relativement amélioré leurs conditions de travail à travers cet appui.

Un appui qui a permis aux femmes de Banigbé-Fouditi d’avoir un cadre sain et modernisé pour la transformation du manioc en gari et autres dérivés.

Le premier adjoint au maire de la commune d’Adja-Ouèrè, Etienne Echoudinan, a dit la gratitude et la reconnaissance de l’exécutif communal d’Adja-Ouèrè aux responsables de la fondation Etisalat Bénin et exprimé également le vœu du maire de cette commune, Kramatou Fagbohou de nouer un partenariat priviligié avec ladite fondation pour la réussite de son mandat.

Les manifestations de cette cérémonie de remise de matériel et de site, faut-ils le rappeler, ont pris fin par la coupure symbolique du ruban et une démonstration relative à la production du gari où de l’épluchement du manioc, l’assistance a suivi avec usage du matériel mis à disposition du groupement, les différentes étapes qui conduisent à la cuisson du gari.

En images la cérémonie de remise des lots

19 juin 2020 par