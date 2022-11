La Fondation Ecobank et ONU Femmes en partenariat pour l’autonomisation des femmes

La Fondation Ecobank et le Bureau régional d’Afrique de l’Ouest et Centrale d’ONU Femmes ont signé en ce jour une convention de partenariat pour renforcer leur agenda respectif pour la promotion de l’autonomisation des femmes en Afrique. Pour la première fois, ces deux acteurs-clés du développement du continent se munissent d’un cadre de coopération afin d’atteindre leurs objectifs communs et d’accélérer l’autonomisation des femmes en Afrique.

« Les femmes ont toujours eu un rôle central dans les activités et initiatives de la Fondation. A travers nos partenariats, nous avons pu promouvoir, entre autres, le leadership féminin ou encore l’éducation des filles. Avec ONU Femmes, nous souhaitons aller plus loin. Nous comptons sur leur expertise et leur expérience pour nous assurer que le prisme de l’égalité femmes – hommes est appliqué dans l’ensemble de nos actions. », explique Elisa Desbordes-Cissé, directrice des opérations de la Fondation Ecobank.

L’inclusion financière déclinée au féminin

Depuis neuf ans, la Fondation Ecobank organise la « Journée Ecobank », une occasion unique pour les employés du Groupe Ecobank chaque année, de se mettre au service du bien-être de leurs communautés.

Sous le thème « Ne laisser personne pour compte ! L’inclusion financière pour tous », la journée Ecobank de cette année, prévue ce 12 novembre, se focalisera sur l’inclusion et l’éducation financières qui est un facteur essentiel de réduction de pauvreté et de promotion de la prospérité partagée.

Grâce à ce partenariat avec ONU Femmes, une attention particulière pourra être portée sur les besoins et défis spécifiques rencontrés par les femmes et les entrepreneures, tant dans les zones rurales qu’urbaines.

16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre

La campagne des 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre est une campagne internationale annuelle qui débute le 25 novembre, date de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se poursuit jusqu’au 10 décembre, date de la Journée des droits humains.

Pour la première fois, la Fondation Ecobank et ONU Femmes vont dérouler ensemble une série d’activités de sensibilisation, de plaidoyer et des actions allant dans le sens de la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles dans plusieurs pays d’Afrique.

Le sport comme véhicule d’émancipation personnelle et professionnelle des femmes

A travers ce partenariat, la Fondation Ecobank et ONU Femmes vont mettre un accent spécifique sur le secteur du sport et les opportunités, tant au niveau personnel que professionnel, qui se présentent pour les femmes tout au long de la chaine de valeur.

La directrice régionale par intérim d’ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Florence Raes, a déclaré « Ce partenariat avec Ecobank nous réjouit à plus d’un titre. Grâce à cette collaboration, nous allons pouvoir entre autres, œuvrer ensemble à promouvoir l’égalité femmes – hommes en Afrique, et rendre beaucoup plus de femmes autonomes en rehaussant leurs niveaux de littératie et d’inclusion financière. Et au vu de notre intérêt commun pour le sport, nous allons ensemble lutter plus efficacement contre les stéréotypes de genre en promouvant une participation plus égale des femmes et des filles à l’industrie sportive en Afrique. »

A propos d’ONU Femmes

ONU Femmes est l’entité des Nations Unies consacrée à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. Porte-drapeau mondial des femmes et des filles, ONU Femmes a été créée pour accélérer les progrès dans la réponse apportée à leurs besoins partout dans le monde. ONU Femmes soutient les États membres des Nations Unies dans l’adoption de normes internationales pour parvenir à l’égalité des sexes et travaille avec les gouvernements et la société civile à concevoir les lois, les politiques, les programmes et les services nécessaires pour veiller à l’application effective de ces normes et à ce que les femmes et es filles en bénéficient, partout dans le monde.

A propos du Groupe Ecobank (également ‘Ecobank Transnational Incorporated’ ou ‘ETI’)

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain indépendant, doté d’une expertise et d’une expérience africaine inégalées. Il est présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Notre plateforme panafricaine unique constitue un réseau essentiel pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Nous proposons une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques. Le Groupe Ecobank emploie plus de 13 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients. Pour plus d’informations, veuillez consulter ecobank.com

A propos de la Fondation Ecobank

La Fondation Ecobank a été créée pour avoir un impact positif sur la vie des gens en Afrique. Établie par le Groupe Ecobank, la première banque panafricaine, la Fondation est positionnée pour contribuer à la transformation sociale et économique du continent, en particulier dans les communautés dans lesquelles la banque opère.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.ecobankfoundation.org

