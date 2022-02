La Fondation Claudine Talon organise une campagne de dépistage de la cataracte

La Fondation Claudine Talon en collaboration avec le ministère de la santé organise, du 18 au 25 février 2022, au centre de santé de Kétou, une campagne de dépistage et de chirurgie de la cataracte.

Selon un communiqué de la Fondation Claudine Talon, la première mission d’opérations de chirurgie de la cataracte en 2022 sera accueillie par le centre de santé de Kétou du 18 au 25 février. « Toute personne souffrant de problèmes d’yeux et en particulier de la cataracte (aveugle ou borgne) est donc invitée à se déplacer vers le Centre de Santé de Kétou les 18 et 19 février en vue du dépistage préalable à la prise en charge gratuite », précise le communiqué.

En 2021, la Fondation Claudine Talon a dépisté 2.123 cas positifs de cataracte. Sur ce total, 18% n’ont pu être opérés pour différentes raisons (cataracte débutante non encore opérable ou autres affections cécitantes).

