La Fondation Avril souhaite accompagner la filière Soja

Dans le cadre d’un accompagnement à la structuration de la filière Soja, la fondation AVRIL a effectué une visite de travail au Bénin.

La Fondation AVRIL veut accompagner la structuration de la filière Soja et apporter un appui technique à l’amélioration de la production et la préservation des sols. La visite de travail de la Fondation à Cotonou a permis d’échanger notamment avec le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), et l’Association Bénin Soja (ABS).

Le Bénin a connu des avancées en matière de production de soja. Ces progrès ont été salués par la Fondation. Elle a échangé avec l’APIEx Bénin sur les perspectives pour accompagner le développement de la filière.

L’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) a reçu la Fondation du 31 janvier au 04 février 2022.

L’équipe de la Fondation est composée de son Président, M. Gérard Tubéry et de sa Directrice déléguée, Mme Catherine BUREAU.

