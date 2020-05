Les patients du Centre hospitalier et universitaire de zone (CHUZ)

Abomey-calavi / Sô-Ava ont reçu hier jeudi 30 avril 2020, la visite d’une délégation de la fondation Abakè. L’équipe conduite par la coordonnatrice nationale de la Fondation, Chérita Walter est allée distribuer des masques de protection contre le coronavirus aux pensionnaires du CHUZ Abomey-calavi / Sô-Ava.

La fondation Abakè poursuit ses actions sociales pour la lutte contre la propagation du Coronavirus au Bénin. Après le don de masques aux médias, au groupement des femmes du 10 ème arrondissement de Cotonou et à la sauvette un peu partout dans la ville de Cotonou, c’est autour des patients du Centre hospitalier et universitaire de zone (CHUZ) Abomey-calavi / Sô-Ava de recevoir les masques de protection.

Accueillie à leur arrivée par le chef service des affaires administratives et économiques, Jocelyne Houssou Zantome, la délégation conduite par Chérita Walter a parcouru à tour de rôle chaque service dudit centre pour distribuer des masques aux malades et gardes malades des services d’urgence, de la médecine, de la pédiatrie, de la chirurgie, la dermatologie et la maternité. Dans chaque service des gels hydroalcooliques et masques ont été offerts aux soignants.

Au total un peu plus de mille masques on été distribués pour le grand bonheur des malades, les gardes malades et les équipes soignantes.

« Vraiment c’est exceptionnel je ne peux que remercier cette fondation pour son geste. Ça n’a l’air de rien mais c’est très important pour nous parce que sans masque nous n’avons pas accès et il faut le changer régulièrement alors ceci est bien fait et peut être lavé », nous a confié un patient.

Pour la coordinatrice nationale de la Fondation, Chérita Walter c’est notre rôle d’aider les populations à se protéger pour ne pas dresser le lit à cette pandémie au Bénin.

Ravi par cette visite, le chef service des affaires administratives et économiques, Jocelyne Houssou Zantome a remercié la délégation de la fondation Abakè et a souhaité les revoir régulièrement pour d’autres actions.

« ce que vous venez de faire est très important puisque aucun patient n’est admis ici sans le masque », a-t-elle précisé avant de faire sa doléance.

« Pour les prochaines actions, je souhaiterais que vous pensez plus aux soignants aussi qui sont autant exposés que les malades », a-t-elle souhaité.

