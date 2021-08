La FiFA satisfaite du championnat scolaire au Bénin

Le Championnat national scolaire de football Bénin- FIFA a pris fin vendredi 30 juillet 2021 après une semaine de compétition à Grand-Popo.

La première édition du Championnat national scolaire de football Bénin-FIFA a pris fin le vendredi 30 juillet 2021 à l’issue d’une semaine de compétition. C’est en présence de la représentante de la FIFA, Gérardine Heinen, du Président de la Fédération Béninoise de Football, Mathurin de Chacus, de l’Ambassadeur de France Marc VIZY, des représentants de la CAF, du ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, du Ministre des Sports Oswald Homeky, du Ministre des Enseignements Secondaire, Yves CHABI Kouaro, des députés à l’Assemblée Nationale, des élus communaux et autres invités.

Les matches entre l’équipe d’Avrankou et celle de Comè chez les garçons puis ceux entre les filles de Bassila et de Dowa ont bouclé la boucle vendredi dernier. Le trophée de champion a été remis à l’équipe d’Avrankou à l’issue de la rencontre chez les garçons qui a pris fin sur le score de 2-1. L’équipe de Bassila, sacrée championne chez les filles en battant son homologue de Dowa 2 buts à 0 a également reçu un trophée.

Des prix et des médailles ont été également remis. Au niveau des garçons, Chabi Ziad du CEG Bassila a reçu le prix de meilleur gardien, et Narcisse Dah Kandji d’Avrankou celui de meilleur buteur. Hector Dosseh est sacré Meilleur joueur et le Ceg Malanville est sacré équipe Fair-play.

Au niveau des filles, Adam Boni Ihlan de l’équipe de Dogbo a reçu le prix de la meilleure gardienne de but. Celui de la meilleure joueuse et meilleure buteuse est revenu à DJIBRIL Yasminath du Ceg Bassila. Le prix de l’équipe Fair-play est décerné à Grand-Popo.

12 équipes masculines et 12 féminines des moins de 16 ans, venues des 12 départements du Bénin ont pris part au Championnat national scolaire de football Bénin-FIFA dont le coup d’envoi a été donné le 24 juillet 2021 sur le stade omnisports de Grand-Popo par le ministre des sports Oswald Homeky.

Des jeunes reporters et jeunes arbitres ont été également formés dans le cadre du programme "Jeunes officiels" conduit par l’Office Béninois du Sport Scolaire sous l’égide du Ministère des Sports lors de la compétition.

La compétition a été initiée par le gouvernement du Bénin en collaboration avec la FIFA pour détecter et valoriser les talents à la base.

A l’issue de cette première édition, tous les acteurs sont repartis satisfaits.

M. M.

2 août 2021 par