La Fédération de Handball offre des matériels aux clubs et ligues

La bonne tenue des prochains championnats amateurs et de catégories tient à cœur à la Fédération Béninoise de Handball.

C’est dans cette perspective que la Fédération a procédé, mardi 09 août 2022, à la remise de 400 ballons hommes et dames d’une valeur de 11.400.000 FCFA aux différents clubs qui lui sont affiliés. Chacune des six ligues a reçu six paires de filets et quatre ballons de compétition. Le président de Fédération Béninoise de Handball, Sidikou Karimou a procédé à la remise officielle du matériel officielle.

La dotation intervient à la veille du démarrage de la phase nationale regroupée de la Moov Africa Ligue Pro de handball.

M. M.

LA REPARTITION DES BALLONS

1-UAC : 10 Ballons Hommes

2-PANTHÈRES : 10 Ballons Hommes

3-ADJIDJA : 10 Ballons Hommes

4-FLOWERS : 10 Ballons Hommes

5-ASPAC : 10 Ballons Hommes

6-RAC : 10 Ballons Hommes / 10 Ballons Dames

7-ASA : 10 Ballons Hommes

8-ACADEMIA : 10 Ballons Hommes / 10 Ballons Dames

9-VOLCAN : 10 Ballons Hommes

10-ASO MODELE : 10 Ballons Hommes / 10 Ballons Dames

11-CANON : 10 Ballons Hommes

12-ETOILE Bleue : 10 Ballons Dames

13-ASVO : 10 Ballons Hommes

14-Flambeau : 10 Ballons Hommes/ 10 Ballons Dames

15-Abo Sport : 10 Ballons Hommes

16-Synergie : 10 Ballons Hommes

17-Olympique : 10 Ballons Hommes

18-Éperviers : 10 Ballons Hommes/ 10 Ballons Dames

19-Faucons : 10 Ballons Hommes

10 août 2022 par