La Fédération accorde des matériels à tous les départements

Les projecteurs se sont éteints hier à l’issue du championnat national de tennis édition 2021. Lancé le lundi 26 Juillet 2021 au Tennis Club de l’Amitié (TCA), le stade Général Mathieu Kérékou à Kouhounou, 219 tennismen venus de tous les départements du pays ont pris part à la compétition.

Toutes les catégories de tennismen en homme et dame ont participé à l’édition 2021 du championnat national de tennis. Pendant 6 jours, les tennismen béninois se sont affronté dans une compétition très ouverte. A l’arrivée, chez les séniors hommes, Monnou Sylvestre s’est imposé devant N’tcha Delmas 6/3 ; 6/7 (4) et 6/3 alors que chez les dames pour la même catégorie, c’est Honfoga Emeline qui a eu raison de sa compatriote Honfoga Eleaza 6/3 ; 6/2. A l’issue de la compétition, les champions de chaque catégorie, chez les dames tout comme chez les hommes ont été récompensés.

Il faut souligner que la formation des formateurs étant un souci majeur pour le président Talon depuis quelques années, ces derniers ont bénéficié de deux journées de recyclage animés par la Direction technique. Laquelle a été haussée par la présence et la disponibilité du coach Casimir Gandonou. Professeur de tennis en France, il est détenteur d’un BE (Brevet d’Etat). « Sa présence nous a été très bénéfique, on lui dit au nom de la Fédération merci. », a lancé Bernadin Agossou Codjo, secrétaire général de l’instance béninoise.

Par ailleurs, le Secreétaire Général de la Fédération béninoise de Tennis, Bernardin Agossou Codjo a souligné l’effort de la fédération qui a attribué du matériels à tous les départements en compétition. « Nous avons attribué du matériel à tous les départements en compétition au Niveau de la Fédération béninoise de Tennis. Nous avons aussi bénéficié du matériel de notre compatriote Robert Adidji (douzaine de raquettes et une vingtaine de jeux de cordages », a-t-il précisé.

Vainqueurs par catégorie

10 ans et moins Filles : Udensi Peace bat Marete Naomie 6/4 ; 4/6 ; 10/2

10 ans et moins garçons : Mathey Emmanuel bat Segodo Paul 6/3 ; 6/3

12 ans et moins garçons : Fofo Florent bat Tchakpala Samson 6/4 ; 7/6(9)

12 ans et moins filles : Honvou Chamzia bat Honfoga Gisèle 6/1 ; 6/3

14 ans et moins Filles : Honvou Djemila bat Ponthy Saidath 3/6 ; 6/3 ; 1/0 (abdon)

14 ans et moins garçons : Ponthy Isman bat Kakpo Pacome 6/2 ; 6/2

16 ans et moins Filles : Ponthy Saidath bat Honfoga Eleaza 6/3 ;3/6 ; 6/3

16 ans et moins Garçons : Ponthy Isman bat Nahum Gillian 6/2 ;1/6 ; 6/3

18 ans et moins Filles :

Honfoga Emeline bat Gankpotcheho Emilienne 6/1 ;6/0

18 ans et moins Garçons : Noudogbessi Sordick bat Gandonou Prince 6/1 ;6/3

Seniors Hommes :Monnou Sylvestre bat N’tcha Delmas 6/3 ; 6/7 (4) et 6/3

Seniors dames : Honfoga Emeline bat Honfoga Eleaza 6/3 ; 6/2.

Marcel HOUÉTO

1er août 2021 par