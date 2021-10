La FIFA lève la suspension de la Fédération tchadienne de football

La Fédération internationale de football association (FIFA) a rétabli les droits délégués à la Fédération tchadienne de football (FTFA). C’est ce qu’a rapporté le service de presse de la FIFA.

La FIFA avait suspendu la Fédération tchadienne en avril, car les autorités du pays avaient retiré les pouvoirs délégués à la FTFA, avaient créé un comité national chargé de gérer temporairement le football tchadien et avaient pris possession de ses locaux.

"Après avoir noté, d’une part, que le gouvernement tchadien a rétabli les pouvoirs délégués à la Fédération tchadienne de football (FTFA) et révoqué sa décision de créer un comité national de gestion provisoire du football dans le pays, et d’autre part, que les bureaux de la FTFA sont de nouveau sous le contrôle de son président Moctar Mahamoud, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de lever la suspension de la FTFA avec effet immédiat", peut-on lire dans le communiqué de la FIFA. "Une mission conjointe FIFA-CAF va être dépêchée sous peu à N’Djaména afin de suivre les discussions en cours entre la FTFA et le gouvernement tchadien."

12 octobre 2021 par