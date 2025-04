La FBTT reçoit du matériel de la Suisse

Comme le rapporte Roméo Aklozo sur sa page Facebook, deux jeunes espoirs du tennis de table suisses, Fanny Doutaz et Abishek Vepa, ont procédé à la remise officielle de matériels de tennis de table à la Fédération béninoise de tennis de table (FBTT). C’était jeudi dernier.

Selon Roméo, la cérémonie de remise s’est déroulée en présence du président de la FBTT, le Professeur Francis Moïse DOSSOU, du Directeur des sports et de la formation sportive, Okry Christophe Nonvignon, du Directeur de l’Office de Gestion des Stades Aristide Codjogan et de son adjoint Evariste Tossou. C’est un soutien matériel qui s’inscrit dans un projet plus large, favoriser l’éclosion du tennis de table à tous les niveaux, que ce soit dans les écoles ou dans la pratique de haut niveau.

« Nous avons voulu apporter une contribution concrète pour aider à développer le tennis de table au Bénin. Le matériel est un premier pas. L’idée est aussi de créer des échanges durables et de favoriser l’émergence de nouveaux talents », a confié Fabien Fournot, entraîneur des deux jeunes gens.

Raquettes, balles, tables, filets et autres équipements de qualité ont été remis à la Fédération. Le président de la FBTT, touché par ce geste, a salué l’initiative et exprimé toute sa gratitude : « Ce don est un souffle nouveau pour notre fédération. Il arrive à un moment où nous mettons en place des programmes de développement dans les écoles et les centres de formation. »

