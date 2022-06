La Cour publie le rapport définitif sur la gestion des fonds Covid-19

La Cour des comptes a rendu public son rapport définitif de l’audit des dépenses effectuées dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19 à la suite d’ « une série de travaux complémentaires » réalisés. Le rapport définitif a été transmis au gouvernement le 14 juin 2022

« (…) Aux termes de l’examen de la Cour, aucune irrégularité significative n’a été relevée s’agissant des processus et des justifications des opérations de dépenses », indique le communiqué publié par la Cour des comptes sur son rapport d’audit définitif relatif à la gestion des fonds Covid-19 ce mercredi 15 juin 2022.

La finalisation du rapport fait suite à une « une série de travaux complémentaires conduits par la Cour », selon le communiqué de la haute Juridiction financière.

La Cour s’est réjouie de la transparence acquise dans la finalisation du rapport.

L’audit des dépenses effectuées dans le cadre de la gestion de la Covid-19 a permis à la haute Juridiction financière de procéder à un examen holistique du système de gestion et de reddition des comptes relatif aux ressources financières mobilisées et utilisées par les structures de l’Etat. Ce qui a permis à la Cour de faire deux (02) recommandations au Gouvernement.

Pour une meilleure gestion des crises futures, la Cour des comptes suggère : « la mise en place de mécanisme de maintenance des équipements acquis pour éviter leur détérioration prématurée ; la création au niveau des frontières, de centres de santé équipés pour une veille sanitaire permanente ».

La Cour a déploré cependant le fait que les services compétents des ministères n’ont pas fourni à temps les éléments justificatifs demandés.

Communiqué de la Cour des compte

