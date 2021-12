La CSTB invite le gouvernement à écouter les AME grévistes

Naïgnimi Kassa Mampo, Secrétaire général de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) a réagi à propos de la grève des Aspirants au Métier d’Enseignants (AME).

Les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) sont en grève de 72 heures depuis, lundi 06 décembre 2021. Face à la situation des grévistes signataires de la motion de grève qui ont vu leur contrat suspendu, « la Cstb invite le gouvernement, au lieu de chercher à aggraver la situation de l’école en proférant des menaces et des intimidations de tout genre contre les grévistes, à plutôt écouter leur cri de détresse et œuvrer à la satisfaction de leurs revendications bien connues du gouvernement, il y a de cela très longtemps, afin de sauver l’école béninoise en danger ».

Selon la déclaration signée de Naïgnimi Kassa Mampo, le déroulement du calendrier scolaire 2021-2022 est perturbé par le mouvement de cette catégorie d’enseignants (AME) qui représentent plus de 80% des effectifs dans les enseignements maternel, primaire et secondaire au Bénin.

La CSTB félicite et soutient les AME « pour toutes les souffrances qu’ils endurent dans l’exercice de leur fonction ». La Confédération syndicale appelle tous les autres enseignants et les parents d’élèves à soutenir les AME pour que « leurs revendications soient satisfaites pour le bonheur de l’école béninoise ».

Les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) sont en grève de 72 heures depuis, lundi 06 décembre 2021, pour exiger le retour au quota horaire hebdomadaire normal (18h pour les professeurs certifiés et 20h pour les professeurs adjoints) ; un contrat de 12 mois sur 12 avec les mêmes avantages que les enseignants permanents.

M. M.

7 décembre 2021 par ,