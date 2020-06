La CEB salue les mesures prises par le gouvernement

Au terme de sa troisième session plénière ordinaire au titre de l’année pastorale 2019-2020 ce jeudi 11 juin 2020, la Conférence Episcopale du Benin (CEB) a salué les dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Le gouvernement a depuis quelques jours allégé les dispositions prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus optant ainsi pour un retour progressif à la vie normale.

La CEB a salué les différentes mesures adoptées par le gouvernement et s’est réjouie de la prise de mesures d’atténuation des effets socio-économiques de la pandémie de la Covid-19 destinées à soulager la souffrance des couches sociales les plus défavorisées du Bénin.

Se réjouissant de l’amélioration des conditions sanitaires ayant abouti à la reprise des célébrations publiques, les Evêques du Bénin ont apprécié les innovations pastorales déployées par les prêtres pour soutenir et accompagner les fidèles.

La CEB invite le peuple béninois à poursuivre l’observance des gestes barrières telles que le lavage des mains, le port de masque et le respect de la distanciation sociale d’au moins un mètre.

A.A.A

11 juin 2020 par