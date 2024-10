La CCI Bénin met en lumière les potentialités du manioc et ses dérivés

La salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a accueilli, vendredi 18 octobre 2024, une séance consacrée au manioc et ses produits dérivés. Organisée dans le cadre du mois de consommons local, elle a réuni des exposants et différents acteurs.

Culture vivrière essentielle au Bénin, le manioc est transformé en de multiples produits dont la farine panifiable, les chips, les biscuits, le gari, le tapioca, attiéké etc. Une séance de la CCI Bénin a permis à différents acteurs d’apprendre davantage sur les potentialités de la filière manioc mais aussi de découvrir et de déguster ses produits dérivés. Le Chef du Projet d’Appui au Développement Agricole et à l’Accès au Marché (PADAAM), Olivier Serge Akpovo a mis l’accent sur les questions liées à la production, la transformation, la commercialisation du manioc et ses produits dérivés ainsi que les contraintes majeures au développement de la filière. « La vision actuelle, c’est d’améliorer la productivité pour faire passer le rendement moyen de 12,7 tonnes/ ha à 25 tonnes/ ha en racines fraîches dans les Pôles de Développement Agricoles 4, 5, 6 et 7 », a indiqué l’agro économiste. Il s’agit également de faciliter l’accès aux boutures certifiées et engrais spécifiques ainsi qu’aux équipements de billonnage, de bouturage, de récolte et d’irrigation de surface.

Des opportunités commerciales

La transformation du manioc en produits dérivés demeure aussi une préoccupation majeure. « Notre transformation est beaucoup plus axée sur les petites unités artisanales et il faudrait passer à des unités beaucoup plus industrielles et semi-industrielles », a souligné Olivier Akpovo. Il informe que trois complexes modernes de transformation de manioc sont en cours de construction dans le cadre du PADAM. Le complexe permettra de transformer de façon industrielle les racines fraîches de manioc en différents produits à haute valeur économique et industrielle.

Le manioc offre des opportunités commerciales et d’exportation. Selon le Chef du PADAM « le manioc et ses dérivés sont fortement demandés dans les marchés locaux et sous-régionaux, avec des possibilités d’élargir l’exportation vers des pays comme le Nigéria, le Ghana ou le Togo ». « Il existe aussi une demande croissante pour les produits à base de manioc sur le marché international, notamment le tapioca, ce qui offre des opportunités pour les exportations au-delà de l’Afrique de l’Ouest », a ajouté l’agro économiste. A l’en croire, les producteurs, transformateurs et commerçants doivent s’organiser pour avoir une certaine performance autour du développement de la filière du manioc.

Cette séance a mis en avant plusieurs entreprises béninoises qui transforment le manioc. L’exposante Bérénice Sounnouvou a insisté sur les bienfaits du manioc notamment la farine panifiable. « La farine de manioc est une excellente alternative à la farine de blé. Elle est naturellement dépourvue de gluten et riche en amidon. (…). Pour les amoureux du consommons local, c’est l’aliment qu’il faut vraiment associer à tout ce que l’on consomme pour une meilleure diversification alimentaire », a confié Bérénice Sounnouvou.

Quant à l’exposante Suzanne Amoussou, elle souhaite l’accompagnement des autorités afin de permettre aux acteurs de transformer le manioc en pâtes alimentaires sur le territoire béninois.

Pour le Chef Département Informations et Etudes Sectorielles à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, le manioc est un ‘’trésor de notre terroir’’. « Le manioc est bien plus qu’une simple culture qui représente une filière porteuse de croissance et d’opportunités économiques. La valorisation de ses dérivés ouvre un champ infini d’innovations, de possibilités pour nos entreprises et acteurs économiques du Bénin » , a indiqué Hyppolite KOUKOU. Il a invité les acteurs à saisir les opportunités offertes par cette filière en pleine expansion.

Akpédjé Ayosso

21 octobre 2024 par ,