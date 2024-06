La CCI Bénin lance un Avis à Manifestation d’Intérêt

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a lancé un Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la mise en place du Répertoire de ses Prestataires et divers Fournisseurs Agréés au titre de la Gestion 2024 (2nd semestre). La date limite est fixée au 10 juillet 2024.

Dans le cadre de l’exécution de son budget exercice 2024, la Chambre de Commerce et d’industrie du bénin (CCI Bénin) a prévu des fonds, afin de financer ses activités et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements, au titre de ces différentes prestations.

En vue de mettre en place le répertoire (la liste) de prestataires et de fournisseurs agréés pour ces procédures d’appel à la concurrence, la CCI Bénin sollicite par le présent avis, les demandes d’agrément des candidats (entreprises, personnes physiques ou morales) intéressés pouvant justifier leur existence légale, leurs domaines de prestations, leurs expériences, leur autonomie financière nécessaire et à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et qui ne sont pas frappés par les dispositions de l’article 62 de la loi 2020-26 du 29 septembre portant code des marchés publics en République du Bénin.

Prendre connaissance de l’AMI en cliquant sur le lien suivant :

bit.ly/avis_a_manifestation_interet_semestre2

26 juin 2024 par ,