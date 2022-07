La CAN 2023 reportée à janvier 2024

Les amoureux du cuir rond devront patienter encore environ 06 mois pour vivre la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). La décision a été prise ce dimanche 03 juillet 2022 au terme d’une réunion d’urgence du Comité exécutif de la CAN à Rabat, la capitale marocaine.



Annoncée pour démarrer en jui 2023 en Côte d’Ivoire, la prochaine CAN n’aura lieu qu’en janvier 2024. Ceci, en raison des conditions climatiques peu favorables dans plusieurs villes africaines.

Suite aux fortes pluies diluviennes survenues ces derniers jours, plusieurs villes africaines ont été inondées, et d’importants dégâts ont été également enregistrés. La Côte d’Ivoire, pays hôte de la prochaine CAN n’a pas été épargnée. Tenant à éviter tout désagrément à ce grand rendez-vous du football africain, le comité exécutif de la CAF a donc décidé d’un report de 06 mois. Ainsi, au lieu de juin 2023, la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations aura lieu en janvier 2024.

Informé de la décision de la CAF, le président de la Fédération ivoirienne de football a réagi. « Comme vient de l’annoncer la Confédération of African Football, la #CAN2023, notre CAN, se déroulera en janvier/février 2024 pour bénéficier d’un meilleur climat pour le jeu comme pour les joueurs. Nous étions prêts à accueillir l’#Afrique dès juin 2023, nous le serons en janvier 2024 ! », a écrit Yacine Idriss Diallo à travers une publication.

F. A. A.

3 juillet 2022 par